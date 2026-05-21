Conferenza capovolta così gli studenti parlano alle istituzioni

Una "Conferenza capovolta", nel senso che al tavolo dei relatori erano seduti gli studenti. È il senso dell'iniziativa che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto San Benedetto di Latina, evento conclusivo del progetto “Zero Correzioni – La mia voce conta”, percorso di educazione civica attiva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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