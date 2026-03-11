Dai banchi alle aziende | così gli studenti del Tambosi sviluppano software per le imprese locali

Gli studenti dell’istituto tecnico economico Antonio Tambosi di Trento partecipano a un progetto che collega l’ambito scolastico alle aziende locali. Dal 2012, il “Polo informatico gestionale” permette agli studenti di sviluppare software per le imprese della zona, offrendo anche opportunità di crescita sia per i giovani che per gli insegnanti. Il progetto si inserisce in un percorso di integrazione tra formazione e mondo del lavoro.

Un’opportunità di crescita formativa e professionale per studenti e insegnanti. Si può definire così, in poche parole, il progetto del “Polo informatico gestionale” dell’istituto tecnico economico Antonio Tambosi di Trento, nato nel 2012 e che da qualche anno si inserisce nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

