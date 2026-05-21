Il direttore di Confcommercio Forlì ha definito la proposta di costruire una nuova stazione dell’Alta Velocità nella città come “un treno da non perdere”. La Uil ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta un’opportunità per integrare rotte ferroviarie e collegamenti aerei. Forlì rischia di restare indietro rispetto ad altre aree della Romagna, una preoccupazione condivisa da diverse realtà locali. La proposta di Buonguerrieri mira a migliorare le infrastrutture e il collegamento della città con il resto del Paese.

"Forlì rischia ancora una volta di restare il fanalino di coda della Romagna". È con questa preoccupazione che Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì, esprime pieno sostegno alla proposta di Buonguerrieri di realizzare la nuova stazione dell’ Alta Velocità a Forlì. "L’approccio del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che ha chiesto uno studio approfondito, è metodologicamente condivisibile, ma non deve diventare un alibi per rallentare la decisione". Zattini non fa sconti: "Altrove i politici sono stati più bravi, infatti Ravenna investe sul porto, Cesena ha aperto tre caselli sull’A14, e altri territori hanno saputo attrarre investimenti che a Forlì continuiamo ad aspettare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio: "È un treno da non perdere". Uil: "Solo qui si può integrare rotaia e voli"

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