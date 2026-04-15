Dimensionamento Uil Calabria | La scuola non può essere governata solo da criteri numerici

La Uil Scuola Calabria ha commentato l'avvio del confronto sul Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e sulla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20272028. L’organizzazione ha sottolineato che la gestione del sistema scolastico non può basarsi esclusivamente su criteri numerici. La discussione riguarda le modalità di riorganizzazione e le scelte da adottare per il prossimo ciclo scolastico.