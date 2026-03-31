Stasera a Zenica si gioca Bosnia-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. La nazionale italiana si trova a un passo dalla qualificazione e deve vincere per assicurarsi un posto nella fase finale. Il commissario tecnico, Gennaro Gattuso, ha convocato la squadra per questa importante sfida, che potrebbe decidere il destino della qualificazione azzurra.

A un passo dal Mondiale. Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, freme per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, a Zenica, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Gattuso: "Meno belli e più concreti" "È cambiato poco da Bergamo, le sensazioni sono le stesse - ha sottolineato Gattuso - C'è consapevolezza che ci giochiamo tanto, lo sanno tutti. Giochiamo contro una squadra forte, con calciatori di qualità, forti fisicamente, ci vorrà una grandissima Italia per riuscire a coronare il sogno di tornare ai Mondiali. Dobbiamo scendere in campo con grande veemenza. Siamo diventati campioni pur non essendo più forti, ma con patriottismo e orgoglio, con sofferenza abbiamo raggiunto obiettivi importanti nella nostra storia, non dovrà mancare questo". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ora degli Azzurri, non si può perdere anche questo treno. Stasera a Zenica Bosnia-Italia: c'è un solo posto per i Mondiali LE PROBABILI FORMAZIONI

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