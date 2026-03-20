Forza Italia ritira i 500 emendamenti al bilancio regionale compreso il condono Restano quelli su sanità e ambiente

Forza Italia ha deciso di ritirare 500 emendamenti al bilancio regionale, tra cui anche quelli relativi al condono. La scelta riguarda principalmente gli emendamenti legati alla sanità e all’ambiente. La decisione è stata comunicata dalla regione Campania, con Pelliccia e Panico che hanno annunciato il ritiro di questa vasta proposta di modifiche. Restano invece in campo alcune proposte su altri settori.

Regione Campania, Forza Italia: Pelliccia e Panico ritirano 500 emendamenti. "Restano quelli su sanità e ambiente: pronti al confronto sui temi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Regione Campania, rispunta il condono edilizio: è negli emendamenti di Forza Italia al bilancioTra gli emendamenti ce n'è uno di Forza Italia che ripropone in Campania la riapertura dei termini per il condono berlusconiano del 2003. Bilancio Regione Campania, oltre 500 emendamenti: Forza Italia punta all’ostruzionismoA firma Susy Panico (Forza Italia) ci sono 500 emendamenti alla manovra di bilancio regionale. Una raccolta di contenuti su Forza Italia Discussioni sull' argomento Forza Italia, no a Ceffa. Il sindaco: via gli assessori; Forza Italia elegge 4 consiglieri provinciali dopo il voto del 14 marzo: i nomi; Vigevano, centro destra spaccato: Forza Italia va da sola. Paolo Previde Massara sarà il candidato sindaco; Perché votare SI: ad Andria convegno di Forza Italia sul Referendum del 22-23 Marzo. Raffaele Nevi (Forza Italia): I soldi per il Ponte? Valutiamo, ma l'opera si faForza Italia è favorevole all’uso di una parte dei fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina per risarcire i danni del ciclone Harry in Sicilia e la messa in sicurezza di Niscemi. Se ci sono dei ... huffingtonpost.it Annullato l’evento di Forza Italia a Tradate dopo la scomparsa di Umberto Bossi. - facebook.com facebook Forza Italia pubblica un video di Silvio Berlusconi per sostenere il “Sì” x.com