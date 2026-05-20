La maggioranza politica ha presentato un emendamento al decreto sull’edilizia con l’obiettivo di riaprire i termini del condono edilizio del 2003, secondo quanto comunicato dai deputati del Partito Democratico della Commissione Ambiente alla Camera. Contestualmente, la Lega ha manifestato l’intenzione di regolarizzare alcune vecchie lottizzazioni considerate abusive, proponendo misure per una possibile sanatoria. Entrambe le iniziative sono state oggetto di discussione nel corso delle ultime riunioni parlamentari, senza ancora una decisione definitiva.

La maggioranza riprova di nuovo a riesumare i condoni edilizi di berlusconiana memoria. “ Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sull’edilizia per riaprire i termini del condono del 2003?, fanno sapere i deputati Pd della Commissione Ambiente della Camera. “Un condono tombale che ha prodotto danni enormi al territorio nazionale, legalizzando abusi e contribuendo alla proliferazione di eco-mostri grandi e piccoli in tutta Italia. Mentre la Lega ha presentato allo stesso provvedimento un emendamento che permette di regolarizzare sotto il profilo urbanistico le lottizzazioni abusive realizzate prima del 1985, sanando intere aree nate in modo illegittimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia riprova (ancora) a riaprire il condono del 2003 e la Lega vuole regolarizzare le vecchie lottizzazioni abusive

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