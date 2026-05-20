La maggioranza ha presentato nuovamente proposte per riaprire il condono edilizio del 2003, inserendo nuovi emendamenti alla legge delega sulla edilizia, attualmente in discussione alla Camera. Questi emendamenti sono stati avanzati da rappresentanti di Forza Italia e della Lega e sono stati riportati tra i punti principali del dibattito parlamentare in corso. La discussione riguarda le modalità e le condizioni di eventuali pratiche di regolarizzazione edilizia.

Prova a rientrare in partita il condono edilizio già bocciato prima di Natale. Sul nuovo Testo unico dell’edilizia, il dossier con cui il governo punta a riscrivere regole e titoli abilitativi del mattone, una parte della maggioranza torna a premere sul tasto più divisivo. E lo fa presentando due emendamenti (e altri a cascata) nella discussione in commissione Ambiente della Camera, dove si trova il disegno di legge delega di «razionalizzazione e riordino dei regimi amministrativi edilizi e urbanistici e dei connessi titoli abilitativi», già varato dal governo, bollinato dalla Ragioneria e firmato dal Capo dello Stato. Un testo che, durante il lungo iter preparatorio, aveva visto tramontare proprio l’ipotesi di riaprire partite legate agli abusi edilizi, considerata troppo sensibile sul piano politico e giuridico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La maggioranza propone (di nuovo) la riapertura del condono 2003

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