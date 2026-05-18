La madre di uno dei feriti nell' attentato di Modena | Colpito dall' auto impazzita insieme alla sua ragazza l' ha salvata facendole il massaggio cardiaco Il mio eroe
Una donna ha raccontato che suo figlio è stato coinvolto in un incidente a Modena, quando un'auto ha investito lui, la sua ragazza e altri familiari. Secondo la testimonianza, il giovane ha cercato di salvare la ragazza praticandole un massaggio cardiaco dopo l’impatto. La madre ha descritto il figlio come un eroe per aver agito prontamente in quella situazione di emergenza. La vicenda si è verificata in un momento in cui più persone erano presenti nelle vicinanze dell’incidente.
l racconto di Ewa Oszkinis: "Sono stati investiti insieme agli zii di lei, ma quando è riuscito a prendere conoscenza è corso a soccorrerla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Ha un malore nel suo ristorante, donna salvata con il massaggio cardiacoPortoferraio (Livorno), 17 maggio 2026 – Emergenza sanitaria questa mattina, 17 maggio, nel centro storico di Portoferraio.
Auto sulla folla a Modena, parla la sorella di uno dei feriti: "Ha visto le persone saltare per aria"La città di Modena è ancora profondamente scossa da quanto accaduto sabato pomeriggio, quando l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla...
L'auto sulla folla a #Modena: ecco come alcuni passanti sono riusciti a bloccare Salim El Koudri. Uno di loro è stato ferito con un coltello dal 31enne che ha falcidiato un gruppo di pedoni nel centro della città. #Tg1 - Facebook facebook
Valditara e le nuove indicazioni per i Licei, per filosofia. Riflessione anche sull'insegnamento della materia a scuola. reddit
La madre di Venturelli: Archiviato, ma Alle è vivo. Gli scomparsi si cercanoSASSUOLO (Modena)Roberta Carassai, dopo quasi sei anni l’inchiesta sulla scomparsa di suo figlio, Alessandro Venturelli, è stata archiviata definitivamente, malgrado lei per anni abbia lottato proprio ... ilrestodelcarlino.it
Modena, uccise la madre in casa: confermata in appello la condanna a 21 anni di carcere per Carlo EvangelistiHa ascoltato in aula la lettura della sentenza, volto affranto e stanco. Ancora una volta ha ripetuto di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. Anche la Corte di assise di appello di ... corrieredibologna.corriere.it