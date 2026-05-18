La madre di uno dei feriti nell' attentato di Modena | Colpito dall' auto impazzita insieme alla sua ragazza l' ha salvata facendole il massaggio cardiaco Il mio eroe

Una donna ha raccontato che suo figlio è stato coinvolto in un incidente a Modena, quando un'auto ha investito lui, la sua ragazza e altri familiari. Secondo la testimonianza, il giovane ha cercato di salvare la ragazza praticandole un massaggio cardiaco dopo l’impatto. La madre ha descritto il figlio come un eroe per aver agito prontamente in quella situazione di emergenza. La vicenda si è verificata in un momento in cui più persone erano presenti nelle vicinanze dell’incidente.

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