Concorsi pubblici maggio 2026 | oltre 4.600 posti in scadenza tra Polizia Aeronautica e Banca d’Italia Requisiti e date
A maggio 2026, sono in scadenza più di 4.600 posti disponibili nei concorsi pubblici, distribuiti tra Polizia, Aeronautica e Banca d’Italia. I bandi prevedono requisiti specifici e date di scadenza diverse, creando un'opportunità per chi intende entrare nel settore pubblico. Viene segnalata una fase di attesa per i candidati interessati a partecipare, con molte procedure ancora in fase di definizione o imminenti. La pubblicazione dei bandi e le convocazioni sono attese nelle prossime settimane.
Si prospetta un periodo di grande fermento per chi desidera avviare una carriera all'interno delle istituzioni statali. Diverse selezioni pubbliche, infatti, giungeranno al termine nei prossimi giorni. Nel complesso, i posti messi a disposizione superano quota 4.600, includendo sia i ruoli a tempo indeterminato sia i contratti di collaborazione autonoma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CONCORSI PUBBLICI GENNAIO 2026 PER OLTRE 10.000 ASSUNZIONI!
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