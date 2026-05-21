Concorsi pubblici maggio 2026 | oltre 4.600 posti in scadenza tra Polizia Aeronautica e Banca d’Italia Requisiti e date

A maggio 2026, sono in scadenza più di 4.600 posti disponibili nei concorsi pubblici, distribuiti tra Polizia, Aeronautica e Banca d’Italia. I bandi prevedono requisiti specifici e date di scadenza diverse, creando un'opportunità per chi intende entrare nel settore pubblico. Viene segnalata una fase di attesa per i candidati interessati a partecipare, con molte procedure ancora in fase di definizione o imminenti. La pubblicazione dei bandi e le convocazioni sono attese nelle prossime settimane.

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