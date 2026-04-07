Concorsi pubblici 2026 oltre 17mila posti | partono Sna e Mef

Nel 2026 si apre una nuova fase per i concorsi pubblici, con più di 17.000 posti che saranno disponibili nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni riguarderanno i Piao delle diverse strutture pubbliche, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Le procedure di selezione sono state avviate e coinvolgeranno varie figure professionali, con l’obiettivo di coprire le esigenze di personale nelle istituzioni pubbliche.

La stagione dei concorsi pubblici entra nel vivo nel 2026, con oltre 17mila assunzioni previste nei Piao delle amministrazioni. Un volume significativo di ingressi che si accompagna però a una criticità strutturale: la durata delle procedure, ancora lontana dall’obiettivo — indicato anche a livello istituzionale — di chiudere le selezioni entro sei mesi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorsi pubblici 2026 in Umbria e Lombardia: posti OSS, infermieri pediatrici e ostetricheConcorsi pubblici sanità 2026, nuove opportunità a tempo indeterminato Il 3 febbraio 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato una serie di concorsi... Concorsi Asl Foggia, oltre 8mila domande per 28 posti: i nomi delle commissioni esaminatriciLe determinazioni di nomina sono state firmate, ieri giovedì 12 marzo, dall’amministratore unico Angelo Tomaro. Temi più discussi: Concorsi Pubblici aprile 2026: bandi in scadenza per oltre 13.000 posti; Boom di assunzioni. L'elenco completo dei concorsi pubblici di aprile 2026; Concorsi in Sicilia, ecco bandi e selezioni di aprile 2026; Concorsi pubblici di aprile: i bandi per dirigenti dello Stato e esperti al ministero dell’Economia. Concorsi Pubblici aprile 2026: bandi in scadenza per oltre 13.000 postiConcorsi pubblici aprile 2026: oltre 13.000 posti in scadenza tra stabilizzazione Ministero della Giustizia (9.119), Carabinieri (3.081), SNA dirigenti, MAECI, Esercito, Marina Militare ed ENEA. Requi ... leggioggi.it Concorsi pubblici di aprile: i bandi per dirigenti dello Stato e esperti al ministero dell’EconomiaDue nuove iniziative di primavera aprono le porte della Pubblica amministrazione: dai requisiti alle prove, tutto quello che c'è da sapere per candidarsi ... repubblica.it Concorsi pubblici di aprile: i bandi per dirigenti dello Stato e esperti al ministero dell’Economia x.com Concorsi in scadenza oggi! Non perdere l'opportunità di candidarti ai concorsi pubblici in scadenza nelle prossime ore. Scopri quali sono, come fare domanda e come iniziare a studiare. Ricorda: ti servono SPID e PEC per candidarti. Se non li hai ancor - facebook.com facebook