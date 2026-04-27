Con la fine della sospensione introdotta dal Decreto PA 2025, le amministrazioni dovranno fare i conti con un tetto del 20% di idonei non vincitori. Una stretta che, secondo gli operatori del settore, rischia di rallentare la copertura dei posti vacanti proprio nell'anno in cui sono attese oltre 13mila assunzioni e 680 nuove procedure concorsuali. Il 2026 si è aperto con un cambio di regole che riguarda da vicino le centinaia di migliaia di candidati impegnati nelle selezioni per la Pubblica amministrazione. Dal 1° gennaio è infatti tornata pienamente applicabile la cosiddetta norma "taglia idonei", che limita al 20% dei posti messi a concorso il numero massimo di candidati idonei non vincitori che possono essere inseriti in graduatoria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concorsi pubblici, da quest'anno è tornato il "taglia idonei": graduatorie più corte e oltre 17mila posti in palio

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