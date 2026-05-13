Ragazzi scomparsi con la madre l’avvocata del padre | Preoccupazione ma fiducia nelle indagini

Due giovani e la loro madre sono scomparsi, e le autorità stanno indagando sulla vicenda. L’avvocata del padre ha dichiarato che, pur essendo preoccupati, ripongono fiducia nelle indagini in corso, come affermato dalla procuratrice di Piacenza. La procura sta seguendo le indagini per fare chiarezza sui motivi della scomparsa. La famiglia attende sviluppi e aggiornamenti ufficiali da parte degli inquirenti.

“Siamo preoccupati, però confidiamo in una risoluzione positiva come preannunciato dalla procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella”. Sono le parole dell’avvocata Federica Obizzi, che assiste il padre dei due ragazzi di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile insieme alla madre, Sonia Bottacchiari, e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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