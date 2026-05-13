Ragazzi scomparsi con la madre l’avvocata del padre | Preoccupazione ma fiducia nelle indagini

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani e la loro madre sono scomparsi, e le autorità stanno indagando sulla vicenda. L’avvocata del padre ha dichiarato che, pur essendo preoccupati, ripongono fiducia nelle indagini in corso, come affermato dalla procuratrice di Piacenza. La procura sta seguendo le indagini per fare chiarezza sui motivi della scomparsa. La famiglia attende sviluppi e aggiornamenti ufficiali da parte degli inquirenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Siamo preoccupati, però confidiamo in una risoluzione positiva come preannunciato dalla procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella”. Sono le parole dell’avvocata Federica Obizzi, che assiste il padre dei due ragazzi di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile insieme alla madre, Sonia Bottacchiari, e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

La madre di Venturelli: "Archiviato, ma Alle è vivo. Gli scomparsi si cercano"SASSUOLO (Modena) Roberta Carassai, dopo quasi sei anni l’inchiesta sulla scomparsa di suo figlio, Alessandro Venturelli, è stata archiviata...

Leggi anche: Ucciso in strada, il dolore della famiglia: “Fiducia nelle indagini”

Temi più discussi: Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Ragazzi scomparsi con la madre a Tarcento, i sospetti del padre sull'ex moglie: Per sparire così qualcuno l'ha aiutata; Mamma e figli scomparsi, parla la nonna: Qualcosa di strano è successo.

ragazzi scomparsi con laCom’è andata la verifica? poi il silenzio di Nishanta, scomparsa con fratello, mamma e 4 cani in FriuliCellulari spenti da oltre due settimane. Mentre proseguono le ricerche sulle montagne, a Piacenza si indaga per sottrazione di minore. L'appello del padre ed ex marito ... dire.it

ragazzi scomparsi con laMadre e due figli scomparsi in Friuli, continuano le ricercheDi Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si hanno notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto è stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. L ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web