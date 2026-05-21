A maggio 2026 sono ancora aperti diversi concorsi pubblici che offriranno oltre 4.600 posti di lavoro tra Polizia, Difesa e Bankitalia. Le domande di partecipazione sono ancora possibili tra il 21 e il 29 maggio, periodo in cui gli aspiranti possono presentare le proprie iscrizioni. La scadenza si avvicina per chi desidera entrare nelle forze di sicurezza e nei ruoli legati al settore finanziario pubblico. Le procedure di selezione riguardano diverse posizioni e sono ancora in corso di svolgimento.

La fine di maggio 2026 è ricca per migliaia di aspiranti statali. Tra il 21 e il 29 maggio restano aperti diversi concorsi a cui ci si può ancora iscrivere. I principali bandi prevedono oltre 4.600 posizioni tra posti fissi e incarichi professionali. Un’opportunità importante per neodiplomati, laureati in ambito Ict e militari con esperienza. Polizia di Stato, il maxi concorso da 4.400 posti. Il bando più corposo è quello della Polizia di Stato, che assume 4.400 allievi agenti. Le domande scadono il 29 maggio 2026 (ore 23:59). I posti sono suddivisi in tre procedure: Procedura A, con 2.398 posti per civili con diploma di scuola superiore;. Procedura B, con 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorsi in scadenza a maggio, oltre 4.600 posti tra Polizia, Difesa e Bankitalia

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