La Maratona Bullismo 2026 si è conclusa con una partecipazione significativa e un forte senso di partecipazione tra i presenti. L’evento, svoltosi recentemente, ha coinvolto diverse scuole e associazioni, che hanno portato avanti percorsi di sensibilizzazione contro il bullismo e per l’inclusione. Durante la giornata sono stati organizzati dibattiti e attività, con l’obiettivo di promuovere una cultura di ascolto e rispetto tra i giovani. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e confronto aperto.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - - Grande partecipazione, emozione e coinvolgimento per la seconda edizione della Maratona Bullismo 2026, la grande iniziativa nazionale promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile in collaborazione con Adnkronos, che per due giorni ha trasformato Piazza Mastai nella “Piazza del Rispetto”, uno spazio aperto di incontro, confronto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie, scuole e istituzioni. L'apertura è stata segnata da uno speciale annullo filatelico, simbolo dell'impegno collettivo contro violenza e discriminazione, alla presenza del presidente e portavoce... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conclusa la Maratona Bullismo 2026, insieme per costruire nuova cultura di ascolto e inclusione

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