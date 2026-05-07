A Roma si torna a correre per combattere il bullismo con una maratona dedicata a sport e cultura. L’evento coinvolge atleti olimpici e studenti delle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema. Durante la manifestazione vengono presentate anche nuove ricerche sulle strategie educative per contrastare i comportamenti aggressivi tra i giovani. La corsa si svolge in una cornice cittadina che invita alla partecipazione di tutte le età.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati sulla ricerca delle strategie scolastiche?. Chi sono gli atleti olimpici che parteciperanno alla manifestazione?. Perché il dibattito si sposta dai palazzi istituzionali a Piazza Mastai?. Cosa prevede l'annullo filatelico per commemorare la lotta al bullismo?.? In Breve Evento 20 e 21 maggio 2026 a Piazza Mastai a Roma.. Oltre 100 relatori ed esperti presso il Palazzo dell'Informazione.. Pubblicazione del nuovo Rapporto nazionale basato su migliaia di studenti.. Partecipazione di 20 campioni tra cui Annalisa Minetti e Giusy Versace.. Il 20 e il 21 maggio 2026, Piazza Mastai a Roma ospiterà la seconda edizione della Maratona Bullismo per affrontare il disagio giovanile attraverso sport e cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sport e cultura: torna la Maratona contro il bullismo

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