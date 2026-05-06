Dopo il successo della prima edizione, torna la Maratona Bullismo 2026, un evento di due giorni dedicato a sensibilizzare sul tema del bullismo attraverso testimonianze, attività sportive e interventi culturali. L'evento si svolgerà in diverse location, coinvolgendo scuole, associazioni e rappresentanti istituzionali. Durante le giornate sono previsti incontri, workshop e momenti di confronto pubblico, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e la prevenzione di fenomeni di bullismo tra i giovani.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Dopo il grande successo della prima edizione, l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile presenta, in collaborazione con Adnkronos, la seconda edizione della 'Maratona Bullismo 2026', un grande evento nazionale di sensibilizzazione e confronto dedicato ai temi del disagio giovanile, della prevenzione del bullismo, dell'ascolto dei giovani e della promozione dei valori educativi tra le nuove generazioni. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio a Roma - dalle 9 alle 19 - con un format rinnovato e aperto a tutti, che trasformerà Piazza Mastai nel cuore di Trastevere in una vera e propria 'Piazza del Rispetto': uno spazio vivo di incontro, testimonianze, sport, cultura e confronto tra istituzioni, scuole, famiglie e studenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna la Maratona Bullismo 2026, due giorni tra testimonianze, sport e cultura

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