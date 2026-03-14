Le aste per le spiagge Bando-tipo entro un mese | Tutti devono adeguarsi Rimini per ora tira dritto

Entro un mese sarà pubblicato un bando-tipo per le aste delle spiagge, obbligando tutti a conformarsi alle nuove regole. A differenza di altre località, Rimini non ha ancora modificato le proprie procedure e prosegue con le assegnazioni attuali. Il governo aveva annunciato l’introduzione di questa norma alla fine di febbraio, inserendola nel decreto-legge infrastrutture.

Salvini l’aveva annunciato alla fine di febbraio: "Abbiamo lavorato a un ’ bando-tipo ’ per le concessioni balneari nel decreto-legge infrastrutture. Mi auguro venga adottato entro 30 giorni". Ci vorrà un po’ di tempo in più, ma la strada sembra segnata. Sì perché nel decreto pubblicato giovedì in Gazzetta ufficiale (è il cosiddetto ’decreto commissari’) c’è anche un articolo dedicato alla questione dei bandi per le spiagge: "Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sottopone alla conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le aste per le spiagge. Bando-tipo entro un mese: "Tutti devono adeguarsi". Rimini (per ora) tira dritto Articoli correlati Spiagge, Legacoop frena: “Giudizio sospeso sul bando-tipo, servono garanzie per le imprese"Resta sospeso il giudizio di Legacoop Romagna sullo schema di bando “tipo” in materia di concessioni demaniali marittime approvato dal Consiglio dei... Il Comune tira dritto: "A bando 27 concessioni"Il Comune di Rimini non si fermerà in attesa dell’uscita del bando-tipo annunciato dal ministro Salvini. Una selezione di notizie su Le aste per le spiagge Bando tipo entro... Temi più discussi: Le aste per le spiagge. Bando-tipo entro un mese: Tutti devono adeguarsi. Rimini (per ora) tira dritto; Risultati dell’Asta Pubblica: Bando di Gara per l’Alienazione di Immobile Comunale in Via Vivaldi; Fotovoltaico residenziale Sicilia, a breve il bando: le modalità; Asta flop per gli immobili della Provincia di Alessandria. Le aste per le spiagge. Bando-tipo entro un mese: Tutti devono adeguarsi. Rimini (per ora) tira drittoEcco il decreto che fissa i tempi. Il Sib: No a fughe in avanti dei Comuni. Ma Ridolfi assicura che entro Pasqua pubblicheremo le prime gare. Frisoni: Il governo ci coinvolga e preveda gli indenn ... ilrestodelcarlino.it Aste per le concessioni balneari. Comuni in ordine sparso, bagnini ancora nell’incertezzaIl ‘bando-tipo’ sarà pronto tra poco più di un mese. Sarà la traccia su cui basare le aste per il rinnovo delle concessioni balneari. Il provvedimento è stato inserito nel decreto proroghe ed è di ... ilrestodelcarlino.it Pubblicato il bando per il direttore della Fondazione Donnaregina: incarico triennale, domande via PEC entro il 30 aprile 2026. - facebook.com facebook È online il nuovo bando del Servizio Civile Universale! Il Comune di Venezia cerca 77 giovani tra i 18 e i 28 anni per i suoi 3 programmi e 14 progetti in ambito educativo, culturale, sociale e ambientale. La novità di quest’anno: tre nuove collaborazioni x.com