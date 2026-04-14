Spiagge il Comune tira dritto | Non aspetteremo più il governo | prime gare pronte a fine mese

Il Comune ha annunciato che procederà con le gare per le spiagge senza attendere ulteriori interventi dal governo. A causa dei ritardi del ministro e dell'esecutivo, le prime procedure di affidamento saranno pronte entro la fine del mese. L'amministrazione ha deciso di andare avanti con il processo, ritenendo che i bandi non possano più essere rimandati.

I bandi per le spiagge "non possono più attendere". Visti i ritardi del ministro Salvini e del governo, a Palazzo Garampi hanno deciso: "Andiamo avanti". L’amministrazione di Rimini avvierà a breve le prime gare per assegnare alcune porzioni di spiaggia nella zona nord, tra Torre Pedrera e Viserba. Si tratta di 27 aree destinate a ombrelloni e lettini, in stabilimenti balneari che sono su arenile privato e non in concessione demaniale. "Andiamo avanti con la procedura già annunciata per le prime 27 zone di spiaggia, contando di approvare i bandi entro la fine di questo mese", annunciano da Palazzo Garampi. Il Comune ha atteso la scadenza indicata dal governo, che prevedeva entro l’11 aprile la pubblicazione del bando-tipo che deve dettare le linee con cui fare i bandi per assegnare le concessioni balneari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, il Comune tira dritto: "Non aspetteremo più il governo: prime gare pronte a fine mese" Le aste per le spiagge. Bando-tipo entro un mese: "Tutti devono adeguarsi". Rimini (per ora) tira drittoSalvini l’aveva annunciato alla fine di febbraio: "Abbiamo lavorato a un ’bando-tipo’ per le concessioni balneari nel decreto-legge infrastrutture. Spiagge, il Comune rompe gli indugi: “Gare subito, il Governo sta solo prendendo tempo”È di imminente pubblicazione il primo bando di gara per le concessioni demaniali da parte del Comune di Rimini.