Dallo spiritual al gospel concerto benefico di Voices of Joy con Moris Pradella
Domenica 19 aprile 2026 alle 20.45 si terrà un concerto benefico presso la chiesa della Beata Vergine del Paradiso a Faenza. L'evento sarà organizzato dal coro Gospel Voices of Joy, che si esibirà in un repertorio che va dallo spiritual al gospel. La partecipazione speciale sarà di Moris Pradella, che si esibirà insieme al coro durante la serata. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per cause benefiche.
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20.45 il Coro Gospel Voices of Joy, con la partecipazione straordinaria di Moris Pradella, organizza un concerto benefico alla Chiesa della Beata Vergine del Paradiso a Faenza. Ospite d’eccezione della serata è Moris Pradella, polistrumentista dall’orecchio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Fabrizio Bosso in concerto con Spiritual Trio: il trombettista di fama internazionale al Real Teatro Santa CeciliaLa Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Brass Extra Series – Musiche del...
Concerto benefico al Circolo Ufficiali di VeronaVenerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21, il Circolo Unificato dell’Esercito di Verona (Corso Castelvecchio 4) ospiterà il concerto benefico a cura di...
Moris Pradella, Chicco Capiozzo e Andrea Taravelli - facebook.com facebook