Concerto di Pentecoste per celebrare San Francesco e la fondazione dell’ospedale

A Pisa si è tenuto l’ultimo appuntamento del festival “I Concerti di Quaresima e di Pasqua” con un concerto di Pentecoste dedicato a San Francesco e alla fondazione dell’ospedale. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di diversi musicisti locali. La serata ha richiamato un pubblico di appassionati che ha ascoltato il programma musicale in un’atmosfera di festa religiosa e culturale. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale delle iniziative della città.

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Pisa, 19 maggio 2026 – Ultimo concerto del festival “I Concerti di Quaresima e di Pasqua” organizzati dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa: si svolgerà nella chiesa di Santa Caterina alle 18 di domenica 24 maggio, per celebrare il 769° anniversario della fondazione dell’Ospedale di Pisa, avvenuta proprio nel giorno di Pentecoste. Protagonista il pianista pisano Gianni Bicchierini, affiancato dal coro di bambini “Voci di Corridoio” dell’Istituto Comprensivo “G. Toniolo”, diretto da Elia Serafini, con un programma tutto dedicato a San Francesco d’Assisi, nell’800° anniversario della sua morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto di Pentecoste per celebrare San Francesco e la fondazione dell’ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un... Chiese Aperte: 44 luoghi inediti per celebrare San Francesco? Cosa scoprirai Quali sono i 44 luoghi segreti che apriranno le porte? Dove si svolgeranno le tappe principali tra borghi e conventi? Come cambierà... Verona, torna il festival diffuso delle campane di PentecosteIl cielo di Verona suona all'unisono: torna il festival diffuso delle Campane di Pentecoste per i 250 anni dell'arte campanaria ... veronaoggi.it qualcuno ha raccomandazioni di band simili e adiacenti come i Frost Children? Adoro il loro stile e mi piacerebbe ampliare i miei gusti musicali reddit Sacra di San Michele, concerto di PentecosteAlla Sacra di San Michele, simbolo della bellezza millenaria sospesa tra cielo e terra, si preannuncia una stagione ricca di eventi e concerti. Ad inaugurare questo ciclo di appuntamenti sarà il Conce ... mediterranews.org