Chiese Aperte | 44 luoghi inediti per celebrare San Francesco

Sabato prossimo, 44 luoghi inediti saranno aperti al pubblico per celebrare San Francesco, tra borghi e conventi. Questi spazi, normalmente chiusi o poco accessibili, offriranno l’opportunità di scoprire ambienti legati alla figura del santo e alla tradizione religiosa locale. L’evento coinvolge diverse località, con tappe principali in punti storici e spirituali della regione, creando un percorso di visita tra chiese, monasteri e angoli nascosti.

? Cosa scoprirai Quali sono i 44 luoghi segreti che apriranno le porte?. Dove si svolgeranno le tappe principali tra borghi e conventi?. Come cambierà il turismo nei piccoli centri grazie a questa iniziativa?. Perché l'accesso a questi siti inediti è fondamentale per la conservazione?.? In Breve Anteprima a Termoli il 9 maggio con apertura della chiesa di San Francesco.. Giornata nazionale di apertura capillare in ogni regione fissata per domenica 10 maggio.. Chiusura evento a Massa Lubrense il 16 e 17 maggio presso Santa Maria della Lobra.. Fortuna Flora Rizzo coordina i progetti speciali per l'Archeoclub d'Italia.. La XXXIIesima edizione di Chiese Aperte apre le porte a 44 siti inediti in tutta Italia per celebrare l’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiese Aperte: 44 luoghi inediti per celebrare San Francesco Notizie correlate La Valle Santa e i luoghi amati da San FrancescoDiciamo subito che Francesco si chiamava Giovanni in onore del Battista ed era nato ad Assisi nel 1181 o 1182 dalla provenzale Pica di Bourlèmont e... Trasimeno, due ferite aperte: spiaggia di Passignano chiusa e sentiero di San Francesco franatoL'estate si avvicina e il lago Trasimeno si prepara ad accogliere i visitatori, ma due annose questioni tornano a far discutere: da un lato la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiese Aperte con itinerari francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi; Chiese aperte, Archeoclub d’Italia invita a visitare Amaroni e Pizzo; Chiese Aperte 2026: il 9 maggio anteprima nazionale a Termoli. Chiese aperte e visite gratis: successo oltre le attese per Open Days Il PordenoneGrande successo per Open Days Il Pordenone: chiese aperte e visite guidate gratuite con oltre 50 visitatori per sito. nordest24.it Domenica di chiese aperte per la Rete Romanica di CollinaDomenica 3 maggio nuova giornata di apertura delle chiese e abbazie che aderiscono al progetto Rete Romanica di Collina, nel territorio tra Po e ... atnews.it “CHIESE APERTE” alla conoscenza dei luoghi francescani, nell’ottavo centenario della morte di S. Francesco d’Assisi, 1226-2026. La XXII edizione della Manifestazione Nazionale dell’Archeoclub d’Italia quest’anno è dedicata al ricordo di San Francesco d’A - facebook.com facebook Grande successo per Open Days Il Pordenone: chiese aperte e visite guidate gratuite con oltre 50 visitatori per sito. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com