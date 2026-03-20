Domenica 22 marzo alle 15, presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio, si terrà un concerto organizzato dall’Associazione Arte e Musica Toscana. L’evento fa parte della stagione concertistica e celebra il Capodanno dell’Annunciazione, oltre a ricordare l’ottavo centenario della morte di San Francesco. La manifestazione coinvolge musicisti e pubblico della zona.

Campi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un Concerto all’interno della Stagione Concertistica dell’Associazione Arte e Musica Toscana per festeggiare il Capodanno dell’Annunciazione. Si esibirà l’Orchestra Fiorentina Ensemble diretta da Stefano Burbi con i solisti Matteo Romoli al flauto e Chiara Faggi al saxofono.Il luogo dell’evento è di grande suggestione, perché la Chiesa realizzata da Giovanni Michelucci fra il 1960 ed il 1964 ha un’architettura di grande fascino ed è carica di significati, perché fu dedicata al sacrificio dei numerosi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San Francesco

Articoli correlati

Assisi apre l’ottavo centenario della morte di San FrancescoAssisi ha dato il via oggi alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoOggi pomeriggio la solenne cerimonia nella Basilica inferiore alla presenza di 300 frati.

Contenuti utili per approfondire San Francesco

Discussioni sull' argomento Capodanno Fiorentino: concerto alla basilica della SS Annunziata a ingresso libero; Concerti e festival in italia 2026: calendario completo, live e news.

Capodanno Fiorentino, concerto di classica alla Basilica della Santissima Annunziata a ingresso liberoUna grande serata di classica a ingresso libero, sabato 21 marzo nella Basilica della Santissima Annunziata, nell’ambito della Settimana del Fiorentino 2026, rassegna promossa dal Comune di Firenze pe ... 055firenze.it

La musica toscana del Capodanno dell'Annunciazione, il Contrappunto in concerto a Sesto FiorentinoUn concerto per riscoprire una delle tradizioni più affascinanti della storia toscana. Sabato 21 marzo alle ore 16, nella Chiesa di Santa Croce a Quinto a ... gonews.it

Le telecamere del TG Poste all'ufficio postale di Assisi, a pochi passi dalla Basilica di San Francesco. Dal 22 febbraio scorso la cittadina umbra è meta di migliaia di fedeli che rendono omaggio alle spoglie del Santo Patrono d'Italia, per gli ottocento anni dalla - facebook.com facebook