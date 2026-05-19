Al Collegio Alberoni il concerto di fine anno dell’orchestra Respighi Colombini & friends

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 26 maggio alle 21 si svolgerà al Collegio Alberoni il concerto di fine anno dell’orchestra “Liceo Respighi, Liceo Colombini & friends”. L’evento si terrà nel Salone degli Arazzi e vedrà la partecipazione di circa settanta giovani musicisti, tra ragazzi e ragazze iscritti alle due scuole superiori. L’orchestra, composta da studenti delle classi di musica, proporrà un programma musicale che conclude l’attività didattica dell’anno scolastico.

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Martedì 26 maggio alle ore 21 nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni si terrà il concerto di fine anno dell'orchestra "Liceo Respighi, Liceo Colombini & friends", di cui fanno parte attualmente una settantina tra ragazzi e ragazze.Come di consueto, il repertorio spazierà tra generi, autori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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