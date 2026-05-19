Al Collegio Alberoni il concerto di fine anno dell’orchestra Respighi Colombini & friends
Martedì 26 maggio alle 21 si svolgerà al Collegio Alberoni il concerto di fine anno dell’orchestra “Liceo Respighi, Liceo Colombini & friends”. L’evento si terrà nel Salone degli Arazzi e vedrà la partecipazione di circa settanta giovani musicisti, tra ragazzi e ragazze iscritti alle due scuole superiori. L’orchestra, composta da studenti delle classi di musica, proporrà un programma musicale che conclude l’attività didattica dell’anno scolastico.
Martedì 26 maggio alle ore 21 nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni si terrà il concerto di fine anno dell'orchestra "Liceo Respighi, Liceo Colombini & friends", di cui fanno parte attualmente una settantina tra ragazzi e ragazze.Come di consueto, il repertorio spazierà tra generi, autori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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