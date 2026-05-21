Concerto del Florence Cello Ensemble alla Chiesa di San Frediano
Domenica 7 giugno 2026 alle 17:30 si svolgerà un concerto presso la Chiesa di San Frediano in Cestello. L’evento vedrà esibirsi il Florence Cello Ensemble, un gruppo di musicisti specializzati nel suonare strumenti a corda. La chiesa si trova in una zona centrale e facilmente raggiungibile della città. L’ingresso al concerto è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente storico.
Domenica 7 giugno 2026, alle ore 17:30, nella Chiesa di San Frediano in Cestello, si terrà un concerto che vedrà protagonista il prof. Lucio Labella Danzi, affiancato dal Florence Cello Ensemble, una formazione orchestrale interamente composta da violoncellisti, costituito da: Andrea Volcan. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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