Concerto del Florence Cello Ensemble alla Chiesa di San Frediano

Domenica 7 giugno 2026 alle 17:30 si svolgerà un concerto presso la Chiesa di San Frediano in Cestello. L’evento vedrà esibirsi il Florence Cello Ensemble, un gruppo di musicisti specializzati nel suonare strumenti a corda. La chiesa si trova in una zona centrale e facilmente raggiungibile della città. L’ingresso al concerto è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente storico.

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