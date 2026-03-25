Alla Chiesa di San Felice in Piazza il concerto spirituale Passio Christi
Venerdì 27 marzo alle 20 si tiene alla Chiesa di San Felice in Piazza il secondo appuntamento del concerto “Passio Christi”, un evento musicale che unisce esecuzione e spiritualità. La manifestazione prosegue il suo percorso iniziato in precedenza, offrendo ai partecipanti un momento di ascolto e riflessione. La chiesa si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico per questa esperienza musicale.
Prosegue a Firenze il percorso musicale e spirituale del concerto “Passio Christi”, che giunge alla sua seconda tappa venerdì 27 marzo alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Felice in Piazza, nell’omonima piazza nel cuore della città.Dopo il primo appuntamento, svoltosi domenica 8 marzo nella suggestiva cornice della Basilica di San Miniato al Monte, il progetto continua con un nuovo momento di intensa partecipazione artistica e comunitaria. Il concerto vedrà protagonisti la Corale di San Felice in Piazza, diretta dal Maestro Jacopo Margarito, accompagnata all’organo dalla Maestra Valentina Cocco. Insieme a loro si esibiranno i pueri... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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