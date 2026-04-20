Concerto gratuito il Houston Tidelanders Chorus alla Chiesa di San Filippo Neri

Gli Houston Tidelanders Chorus, coro maschile di Houston fondato nel 1946, saranno in Italia per un concerto gratuito presso la Chiesa di San Filippo Neri. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’80° anniversario del coro, uno dei più riconosciuti negli Stati Uniti. La formazione musicale, composta da cantanti provenienti da diverse parti di Houston, terrà un appuntamento aperto al pubblico nel prossimo fine settimana.

Gli Houston Tidelanders Chorus, prestigioso coro maschile proveniente da Houston (Texas, USA), arrivano in Italia in occasione dell’80° anniversario dalla loro fondazione, avvenuta nel 1946.Riconosciuti a livello internazionale tra i migliori ensemble di barbershop harmony, i Tidelanders vantano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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