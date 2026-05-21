Concerti laboratori e Ancona Sotterranea | al via il Festival Itinerari per scoprire la bellezza della musica

Il Festival “Itinerari” inizia sabato 23 maggio ad Ancona, promosso da Cantieri Musicali Ancona ETS con il patrocinio del Comune di Ancona. L’evento prevede concerti, laboratori e visite guidate all’Ancona Sotterranea. La manifestazione durerà diverse settimane e coinvolgerà vari luoghi della città, offrendo un programma ricco di iniziative dedicate alla musica e alla scoperta del patrimonio locale. La partenza del festival segna l’apertura di una serie di appuntamenti che proseguiranno nelle prossime settimane.

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