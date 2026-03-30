Dal 8 al 10 maggio si svolgerà al Castel Raniero di Faenza il Folk Festival 2026, intitolato

Balì Burdel! E' con questo invito al movimento libero, ritmico e armonioso che apriamo le danze a La Musica nelle Aie 2026, appuntamento dall'8 al 10 maggio nel bucolico paesaggio di Castel Raniero - Faenza. Il folk festival che da molti anni raccoglie la nutrita presenza di appassionati e curiosi, ha da sempre il suo apice nel concorso musicale, quest'anno a esibirsi domenica 10 maggio saranno 18 partecipanti selezionati tra le tante e svariate proposte giunte da tutta Italia. Con il programma musicale dei tre giorni a La Musica nelle Aie 2026 si parte venerdì 8 maggio alle 19.30 con l'inedito DJ set "Zuppa-Folk-Imperiale" a cura di Dj Gumbo aka Federico Savini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - "La Musica nelle Aie", tre giorni di concerti al Castel Raniero Folk Festival 2026

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