Conan Gray alla ChorusLife Arena per il suo tour mondiale nei palazzetti
Il cantautore multiplatino Conan Gray si esibirà alla ChorusLife Arena come parte del suo tour mondiale nei palazzetti, intitolato Wishbone World Tour 2026. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di Esha Tewari, artista emergente e promettente. La tappa italiana fa parte di un calendario che promuove il suo quarto album in studio, intitolato Wishbone, distribuito dall’etichetta Republic Records. La data rappresenta una tappa importante nel tour del cantante, che coinvolge diverse città nel mondo.
Il cantautore multiplatino Conan Gray – Wishbone World Tour 2026, con la partecipazione speciale della promettente Esha Tewari, a sostegno del suo acclamato quarto album in studio Wishbone (Republic Records). Il tour mondiale, che toccherà 42 città, prenderà il via il 19 febbraio al Target Center di Minneapolis, dando vita alla nuova era artistica di Conan attraverso Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La tournée toccherà anche l’Italia: 3 giugno 2026 alle 21 alla ChorusLife Arena di Bergamo. L’intero tour vedrà l’apertura della giovane popstar Esha Tewari, talento emergente che porterà il suo stile vibrante sul palco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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