Il cantante americano Conan Gray si prepara a esibirsi in Italia, con un concerto previsto alla ChorusLife Arena di Bergamo il 3 giugno. L’evento fa parte del Wishbone World Tour 2026, che toccherà varie città in tutto il mondo. Questa rappresenta l’unica data italiana del tour e si svolgerà in un’area dedicata alla musica dal vivo. La partecipazione è aperta al pubblico, senza ulteriori dettagli sui biglietti o sulle modalità di accesso.

L’EVENTO. Alla ChorusLife Arena il 3 giugno l’unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026 di Conan Gray. Conan Gray porterà il suo nuovo tour mondiale anche a Bergamo. Il cantautore multiplatino sarà protagonista il 3 giugno 2026 alla ChorusLife Arena, unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026, la tournée internazionale a sostegno del suo quarto album in studio, «Wishbone», pubblicato da Republic Records. Il tour, che attraverserà 42 città tra Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, prenderà il via il 19 febbraio 2026 dal Target Center di Minneapolis. Sul palco, insieme a Conan Gray, ci sarà anche Esha Tewari, giovane artista emergente indicata tra i nuovi nomi più promettenti della scena pop, che aprirà tutte le date della tournée. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Conan Gray in concerto a Bergamo: il «Wishbone World Tour 2026» farà tappa alla ChorusLife Arena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conan Gray Wishbone World Tour 2026 - Sacramento CA

Sullo stesso argomento

Goran Bregovi? arriva a Bergamo: terrà un concerto alla ChorusLife ArenaDopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia nella...

Leggi anche: I PanPers arrivano alla ChorusLife Arena per il loro nuovo tour teatrale

Conan Gray in concerto a Bergamo: il Wishbone World Tour 2026 farà tappa alla ChorusLife Arena x.com

Conan Gray mi ha postato sul suo Instagram, sono in shock reddit

Conan Gray in concerto a Bergamo: il Wishbone World Tour 2026 farà tappa alla ChorusLife ArenaConan Gray porterà il suo nuovo tour mondiale anche a Bergamo. Il cantautore multiplatino sarà protagonista il 3 giugno 2026 alla ChorusLife Arena, unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026, l ... ecodibergamo.it