Angelo Duro arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo tour

Il comico siciliano Angelo Duro sarà in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo venerdì 24 aprile alle 21, per il suo nuovo tour intitolato “Ho tre belle notizie”. La serata prevede la partecipazione dell’artista che proporrà il suo spettacolo dal vivo. L’evento si svolgerà nella struttura situata in città, con la presenza ufficiale prevista per l’orario stabilito.

Angelo Duro arriva a Bergamo. Il noto attore e comico siciliano sarà in scena alla ChorusLife Arena venerdì 24 aprile alle 21 per il suo nuovo tour “Ho tre belle notizie”. Dopo il successo al cinema con il suo primo film “Io sono la fine del mondo”, Angelo Duro è tornato a esibirsi dal vivo nei teatri di tutta Italia con “Ho tre belle notizie”, il suo nuovissimo spettacolo che nel 2025 ha già registrato oltre 120 sold out da nord a sud Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui, Bari, Brindisi, Salerno, Padova, Ferrara, Forlì, Orvieto, Cassino, Senigallia, Pesaro, Rieti, Pescara, Civitanova Marche, Colle Val d’Elsa (SI), La Spezia, Genova, Latina, Spoleto, Avezzano, Sassari, Cagliari, Bolzano e Sanremo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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