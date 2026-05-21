Cona nuova Variante 6 | meno vincoli e più tutela per i cittadini

A Cona sono stati introdotti cambiamenti riguardanti la Variante 6, che prevedono meno restrizioni per le case private situate nelle vicinanze del Canale Rebosola. La nuova normativa modifica le regole sui vincoli edilizi e sulla tutela degli edifici storici, alcuni dei quali perderanno la protezione prevista dal precedente piano urbanistico. Questi aggiornamenti segnano un passaggio importante nelle regole di sviluppo e conservazione del territorio locale.

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? Punti chiave Come cambieranno i vincoli sulle case private vicino al Canale Rebosola?. Quali edifici storici perderanno la protezione del vecchio piano urbanistico?. Perché alcuni terreni privati diventeranno ufficialmente aree inedificabili?. Come influirà la nuova variante sulla manutenzione degli immobili di Cona?.? In Breve Architetto Gianluca Trolese redige il piano per modernizzare le regole del territorio.. Revisione dei vincoli edilizi basati sul precedente piano urbanistico del 1997.. Consultazioni pubbliche con i residenti effettuate nel 2019 e nel 2025.. Nuove restrizioni paesaggistiche aggiornate per l'area nord vicino al Canale Rebosola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cona, nuova Variante 6: meno vincoli e più tutela per i cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video J/C+RPG [J/C+RPG] - TO Play 2025 Sullo stesso argomento Nuova variante urbanistica: i cittadini diventano protagonistiI cittadini di Noventa Padovana, in particolare i proprietari di immobili e le associazioni che rappresentano interessi diffusi, sono invitati a... “Nuova variante minaccia la campagna di Gricignano”. L'allarme dei cittadiniDopo qualche mese di silenzio abbiamo appreso che nel prossimo Consiglio Comunale del 1° aprile sarà votata una nuova variante per Ciapanella. Nuova Hyundai IONIQ 6, più autonomia e ricarica ultrarapidaNuova Hyundai IONIQ 6 debutta con batteria fino a 84 kWh, autonomia fino a 680 km, ricarica 800 Volt in 18 minuti Hyundai rilancia una delle sue elettriche più riconoscibili con un aggiornamento che ... affaritaliani.it