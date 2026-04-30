Nuova variante urbanistica | i cittadini diventano protagonisti

A Noventa Padovana, l’amministrazione ha avviato ufficialmente la revisione della variante urbanistica numero 6, approvata in consiglio comunale il 13 aprile. I cittadini, in particolare i proprietari di immobili e le associazioni rappresentanti interessi collettivi, sono invitati a proporre contributi e idee per questa modifica. La consultazione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare alla definizione delle nuove linee urbanistiche del territorio.

I cittadini di Noventa Padovana, in particolare i proprietari di immobili e le associazioni che rappresentano interessi diffusi, sono invitati a presentare le loro proposte per la nuova variante urbanistica, la numero 6, avviata ufficialmente dall’amministrazione lo scorso 13 aprile in consiglio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Cos’è la pianificazione del territorio | Ambiente | RSI EDU Notizie correlate “Nuova variante minaccia la campagna di Gricignano”. L'allarme dei cittadiniDopo qualche mese di silenzio abbiamo appreso che nel prossimo Consiglio Comunale del 1° aprile sarà votata una nuova variante per Ciapanella. Grottaglie amplia le aree produttive, via alla variante urbanisticaTarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie accelera sullo sviluppo economico e apre a nuove opportunità per le imprese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuova variante urbanistica: i cittadini diventano protagonisti; PUBBLICAZIONE SUL BURT DCC n. 26 del 30.03.202 - Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione del progetto per nuova rotatoria su S.R. 435 per soppressione del passaggio a livello posto su via Tazzerina e Sardinia; Avviso pubblico ricognitivo per una nuova variante urbanistica; Impianti di gestione rifiuti e variante urbanistica: quando è esclusa la Vas?. Ex Manifattura. Via libera alla nuova variante urbanistica: Passo decisivoEx Manifattura, soddisfatti i capigruppo di maggioranza per il via libera alla variante, un passo decisivo per il recupero dell’area. Questo il commento al nuovo strumento urbanistico, approvato in ... lanazione.it Noventa Padovana prepara la variante 6: cittadini chiamati a presentare proposteL’amministrazione apre il confronto sulla variante 6: focus su verde pubblico, ricettività, ciclabili e parcheggi. nordest24.it Una spilla bombo in lana infeltrita Bombo – Nebbia Lunare (Nuova Variante) Una versione più delicata del bombo con giallo chiaro, abbinata a Nero Espresso e coda Panna Cotta Se siete interessati, scrivetemi in privato. Grazie #woolfelt #needlefelt # - facebook.com facebook