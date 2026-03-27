Un comunicato della Proloco di Gricignano segnala che nel prossimo Consiglio Comunale, previsto per il primo aprile, sarà sottoposta a votazione una nuova variante urbanistica riguardante l’area di Ciapanella. La comunicazione è stata diffusa poco dopo un periodo di silenzio e ha attirato l’attenzione dei cittadini sulla questione.

Dopo qualche mese di silenzio abbiamo appreso che nel prossimo Consiglio Comunale del 1° aprile sarà votata una nuova variante per Ciapanella. Con tale atto il piano di lottizzazione che porta questo nome sarà quindi modificato così come richiesto dal proprietario. Questa porzione della campagna di Gricignano è già stata al centro di un’intensa discussione pubblica quando, due anni fa, l’Amministrazione Comunale aveva prima presentato, poi ritirato una variante per trasferire nella stessa un impianto di conglomerati bituminosi. Da quel momento, per quanto il sindaco e l’assessore all’Urbanistica abbiano più volte riferito di lavorare a una soluzione alternativa, sul piano formale non si sono registrate novità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - “Nuova variante minaccia la campagna di Gricignano”. L'allarme dei cittadini

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