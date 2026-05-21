Con l’India l’Italia diventa il terminale naturale dell’Imec Parla Formentini

L’Italia si sta affermando come punto di collegamento tra l’Europa e l’India, in virtù della collaborazione con l’International Maritime Economic Center (Imec). Il rapporto tra i due paesi si sviluppa attraverso i collegamenti marittimi e le rotte che attraversano il Mediterraneo, considerato una zona strategica per il commercio e le relazioni geopolitiche. Un rappresentante ufficiale ha commentato il ruolo che l’Italia svolge come terminale naturale per le attività legate a questa alleanza, evidenziando i collegamenti tra le due regioni e la posizione di rilievo del Mediterraneo in questa dinamica.

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