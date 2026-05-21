Con l’India l’Italia diventa il terminale naturale dell’Imec Parla Formentini
L’Italia si sta affermando come punto di collegamento tra l’Europa e l’India, in virtù della collaborazione con l’International Maritime Economic Center (Imec). Il rapporto tra i due paesi si sviluppa attraverso i collegamenti marittimi e le rotte che attraversano il Mediterraneo, considerato una zona strategica per il commercio e le relazioni geopolitiche. Un rappresentante ufficiale ha commentato il ruolo che l’Italia svolge come terminale naturale per le attività legate a questa alleanza, evidenziando i collegamenti tra le due regioni e la posizione di rilievo del Mediterraneo in questa dinamica.
I due mari, le due penisole e la cerniera geopolitica rappresentata dal Mediterraneo che guarda all’Indopacifico. Il vertice Meloni-Modi secondo Paolo Formentini, vicepresidente leghista della commissione Esteri della camera, sancisce due verità: da un lato l’esigenza di dare concretezza al progetto Imec, passando dagli incontri ministeriali alle risposte che porti come Trieste si aspettano, così come accaduto ieri in occasione degli accordi siglati anche in tema portuale; e dall’altro la certificazione che il governo italiano è diventato un soggetto internazionale ben presente e “sta rappresentando un vero e proprio modello che in molti ammirano”. 🔗 Leggi su Formiche.net
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