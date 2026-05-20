Imec e sicurezza Talò legge la nuova rotta strategica Italia-India

L’asse tra Italia e India si rafforza con la visita del premier indiano nel paese europeo. La visita si inserisce in una fase di consolidamento delle relazioni tra i due paesi, con particolare attenzione a settori come l’economia, le infrastrutture e la sicurezza. Il governo italiano ha definito questa collaborazione come parte di una nuova direzione strategica, evidenziando l’importanza di sviluppare partnership a livello internazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora dettagliato i contenuti specifici degli accordi o le future iniziative.

L’asse Roma-Nuova Delhi entra in una nuova fase. La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi conferma una traiettoria che il governo di Giorgia Meloni considera ormai strategica: rafforzare il partenariato con l’India sul piano economico, infrastrutturale, geopolitico e della sicurezza. Dall’Imec – il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa – alla cooperazione marittima, passando per innovazione, Africa e filiere industriali, Roma e Nuova Delhi cercano una sintonia che supera la dimensione puramente commerciale e assume una valenza sistemica. In questo quadro, le parole dei due leader hanno segnato un punto politico preciso.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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