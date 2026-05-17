Modi a Roma Shenoy | Imec difesa ed energia al centro del rapporto India-Italia
A Roma, il rappresentante del governo indiano ha evidenziato come i rapporti tra India e Italia si concentrino su temi chiave come strategia, commercio, difesa ed energia. Tra le aree di interesse ci sono anche le nuove dinamiche geopolitiche che coinvolgono l’Indo-Pacifico e il Mediterraneo. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti relativi alla cooperazione bilaterale e alle sfide di carattere internazionale che coinvolgono entrambe le nazioni.
(Adnkronos) – Strategia, commercio, difesa, energia e nuove geometrie geopolitiche tra Indo-Pacifico e Mediterraneo. Alla vigilia della visita del primo ministro indiano Narendra Modi in Italia, Vas Shenoy, Chief Representative per l'Italia della Indian Chamber of Commerce, traccia un quadro della crescente convergenza tra Roma e Nuova Delhi in un momento di forte instabilità globale. Nell’intervista,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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