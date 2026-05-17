Modi a Roma Shenoy | Imec difesa ed energia al centro del rapporto India-Italia

A Roma, il rappresentante del governo indiano ha evidenziato come i rapporti tra India e Italia si concentrino su temi chiave come strategia, commercio, difesa ed energia. Tra le aree di interesse ci sono anche le nuove dinamiche geopolitiche che coinvolgono l’Indo-Pacifico e il Mediterraneo. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti relativi alla cooperazione bilaterale e alle sfide di carattere internazionale che coinvolgono entrambe le nazioni.

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