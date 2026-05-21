Con le zampe legate e dentro un borsone | salvati in un aeroporto in Ecuador dei neonati di iguana marina delle Galapagos

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine all’aeroporto di Guayaquil, un cane dell’unità cinofila della polizia ecuadoriana ha individuato un borsone contenente tre neonati di iguana marina delle Galapagos, legati con le zampe. I tre cittadini thailandesi erano presenti al momento del ritrovamento. La scoperta ha portato all’arresto dei soggetti coinvolti, che sono stati sottoposti a fermo. Le autorità locali hanno sequestrato le iguane e avviato le procedure per il trasferimento in strutture di protezione della fauna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un cane dell'unità cinofila della polizia ecuadoriana ha fatto scoprire all'aeroporto di Guayaquil il contenuto di un borsone di tre cittadini thailandesi. Dentro c'erano 12 iguane marine delle Galapagos illegalmente trafficate con le zampe e la bocca legate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il gatto Odino maltrattato con orecchio bruciato e zampe legate strette: hanno dovuto amputarle

Animali sequestrati. Più di mille tartarughe ’rifugiate’ a Marina: "E l’iguana Iggy"Tra il parco pubblico e la riserva naturale della pineta di Marina di Ravenna, c’è un rifugio per oltre mille tartarughe, di cui una della specie...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web