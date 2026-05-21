Con le zampe legate e dentro un borsone | salvati in un aeroporto in Ecuador dei neonati di iguana marina delle Galapagos

Durante un controllo di routine all’aeroporto di Guayaquil, un cane dell’unità cinofila della polizia ecuadoriana ha individuato un borsone contenente tre neonati di iguana marina delle Galapagos, legati con le zampe. I tre cittadini thailandesi erano presenti al momento del ritrovamento. La scoperta ha portato all’arresto dei soggetti coinvolti, che sono stati sottoposti a fermo. Le autorità locali hanno sequestrato le iguane e avviato le procedure per il trasferimento in strutture di protezione della fauna.

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