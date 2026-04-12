Il gatto Odino maltrattato con orecchio bruciato e zampe legate strette | hanno dovuto amputarle

Un nuovo caso di maltrattamento sugli animali si è verificato in un giardino condominiale di Acilia, dove il proprietario di un gatto ha trovato il suo animale in condizioni critiche. Il gatto, chiamato Odino, presentava un orecchio bruciato e le zampe legate strettamente, motivo per cui sono state necessarie amputazioni. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini.

Nuovo presunto caso di maltrattamento sugli animali. Siamo in un giardino condominiale di Acilia, dove il gatto Odino è stato trovato dal suo proprietario Marco in condizioni gravissime. Portato dal veterinario, ha orecchio e baffi bruciati e gravi lesioni alle zampe.🔗 Leggi su Fanpage.it

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