Nel parco pubblico e nella riserva naturale della pineta di Marina di Ravenna sono stati rinvenuti e sequestrati più di mille esemplari tra tartarughe di diverse specie, tra cui una appartenente a una specie considerata aggressiva, due iguane e sei pitoni. Questi animali sono stati trasferiti in un rifugio dedicato, dove vengono curati dopo il sequestro. La presenza di questi esemplari ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Tra il parco pubblico e la riserva naturale della pineta di Marina di Ravenna, c’è un rifugio per oltre mille tartarughe, di cui una della specie azzannatrice, due iguane e sei pitoni. Si tratta del Centro di accoglienza per animali sequestrati o confiscati di Marina di Ravenna, istituito tre anni fa e gestito dai Carabinieri Biodiversità di Marina di Ravenna, che ieri mattina ha aperto le porte al pubblico – tanti i bambini – per una visita guidata. Qui, in un grande giardino gli animali sono ’ospitati’ in degli ex vivai, dove gli animali sono disposti a seconda della specie, del sesso, dell’età in sicurezza. "Siamo uno dei nove centri in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animali sequestrati. Più di mille tartarughe ’rifugiate’ a Marina: "E l’iguana Iggy"

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