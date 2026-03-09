Inseguito dalla municipale fugge all’alt sull’auto già sottoposta a sequestro

Durante la settimana, la polizia locale di Arcola ha condotto numerosi controlli sulla circolazione, coinvolgendo sequestri di veicoli e verifiche sulle ore di riposo dei conducenti. In un episodio, un’auto già sottoposta a sequestro è stata inseguita e fatta fermare, ma il conducente ha tentato di fuggire all’alt. L’attività si è concentrata anche sull’inseguimento di un altro mezzo in transito.

Arcola, 3 marzo 2026 – Inseguimento di un mezzo, sequestro di veicoli e violazione delle ore di riposo: intensa settimana di controlli per la polizia locale di Arcola che ha ampliato le attività di monitoraggio della circolazione per la sicurezza stradale. Superlavoro per gli agenti e il comandante Luigi Bonotti che, tra le molte azioni svolte, si sono trovati di fronte a un uomo di 34 anni che al Ponte di Arcola non si è fermato all’alt imposto dagli operatori. E hanno dovuto procedere a un inseguimento, conclusosi poco dopo nella zona della rotonda del ponte. Una volta fermato, i controlli hanno fatto emergere diverse irregolarità. Il 34enne è stato sanzionato per guida con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, con una multa di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

