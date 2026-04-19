Esquilino avvicina un passante con una scusa e gli strappa la collana
Un passante è stato avvicinato alle spalle da un uomo che, con una scusa, gli ha strappato la collana. L'episodio è avvenuto a poca distanza dalla stazione Termini, mentre la vittima stava camminando. La persona che ha subito l'aggressione ha riportato danni alla collana durante il tentativo di rapina. La polizia sta indagando sull’accaduto.
È stato aggredito alle spalle e rapinato mentre stava camminando a pochi passi dalla stazione Termini. Vittima un uomo, assalito da un cittadino di origini tunisine arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino con l'accusa di rapina impropria. L'episodio si è consumato in via Filippo Turati.🔗 Leggi su Romatoday.it
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