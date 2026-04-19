Esquilino avvicina un passante con una scusa e gli strappa la collana

Un passante è stato avvicinato alle spalle da un uomo che, con una scusa, gli ha strappato la collana. L'episodio è avvenuto a poca distanza dalla stazione Termini, mentre la vittima stava camminando. La persona che ha subito l'aggressione ha riportato danni alla collana durante il tentativo di rapina. La polizia sta indagando sull’accaduto.