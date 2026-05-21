Il Milan potrebbe rafforzare il proprio centrocampo con l’arrivo di un calciatore tedesco, portando così a 275 le partite complessive in Champions League tra i tre centrocampisti attuali e quelli potenziali. Se si concretizzasse questa operazione e si confermassero anche i contratti di due giocatori già presenti in rosa, la formazione avrebbe a disposizione un reparto con una notevole esperienza internazionale e una lunga lista di trofei conquistati.

Un Meisterschale in più o in meno alzato al cielo ormai non fa quasi più differenza. Leon Goretzka è alla settima Bundesliga (in otto stagioni) conquistata con la maglia rossa in Baviera e c'è voglia di aria nuova. Nuova avventura, nuova esperienza, uscire da una comfort zone che stagione dopo stagione appesantisce di trofei le mensole in salotto, ma che a 31 anni può anche stare stretta nella sua ripetitività. Altrimenti il numero 8 del Bayern magari avrebbe rinnovato, anche se la fine dell'avventura a Monaco non è così lineare come si potrebbe pensare. Per gli altissimi standard dei rossi, Leon era comunque considerato dalla dirigenza un giocatore in fase calante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con Goretzka una super mediana per il Milan: ballano 275 partite in Champions

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