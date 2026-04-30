Milan rivoluzione mediana | Goretzka a zero e sfida a Guerra

Il Milan sta programmando un cambiamento radicale durante la prossima sessione di mercato, con particolare attenzione al reparto centrale del campo. Tra le operazioni più importanti, si registra l’arrivo a parametro zero di un giocatore proveniente da un club tedesco, mentre il club si prepara a sfidare un’altra squadra in una trattativa ancora in corso. Questi movimenti segnano una svolta significativa nella strategia estiva della società.

Il Milan si prepara a una vera e propria metamorfosi estiva che, partendo dall’attacco, coinvolgerà in modo radicale il centrocampo. Con la stagione che volge al termine, la dirigenza rossonera ha messo in preventivo un profondo restyling della mediana, caratterizzato da almeno due innesti di peso per compensare una lista di partenti che si preannuncia nutrita. Mentre rimane incerta la posizione di Luka Modric, il cui futuro è ancora da decifrare, appaiono ormai segnati i destini di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i calciatori avrebbero già pronti i bagagli, pronti a salutare Milanello non appena si aprirà la finestra di mercato, lasciando di fatto scoperto il cuore della manovra di Max Allegri.🔗 Leggi su Milanzone.it

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