Comunità energetiche rinnovabili | presentato il progetto Helios confronto e approfondimento sul tema

Martedì 19 maggio, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è svolto un incontro dedicato al progetto “Helios”, che focalizza l’attenzione sul ruolo dell’amministrazione nelle comunità energetiche rinnovabili. La giornata ha previsto un confronto tra i partecipanti e approfondimenti sui temi legati all’implementazione di queste comunità. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di illustrare gli obiettivi e le modalità di sviluppo del progetto.

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BRINDISI - Si è tenuto nella giornata di martedì 19 maggio, presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, l’evento di apertura del progetto “Helios – Ruolo e obiettivi dell’Amministrazione nelle Comunità energetiche rinnovabili”, iniziativa dedicata alla promozione di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRESCE LA COMUNITA' ENERGETICA REGIONALE, SCOCCIMARRO: «PROGETTO STRATEGICO» | 19/02/2026 Sullo stesso argomento Forlì accende il futuro: al via due comunità energetiche rinnovabiliForlì compie un nuovo e importante passo verso la transizione energetica con l’attivazione di due Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabiliUna giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del... Cisambiente Confindustria, le Comunità energetiche rinnovabili entrano nel sistema associativoConfindustria ha presentato la nuova area Comunità rinnovabili: le Cer entrano nel sistema associativo, favorito il dialogo con le istituzioni ... corriere.it Energie di ComunitàMartedì 21 aprile 2026, presso la sede degli Alpini di Caselle T.se, si è svolta la riunione informativa, aperta a tutta la cittadinanza, promossa da ... cosenostre-online.it