Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabili

Domani nella sala consiliare del Comune di Massa si svolge una giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili. L’evento coinvolge esperti, cittadini e rappresentanti istituzionali che si riuniscono per approfondire i temi legati all’energia pulita e sostenibile. La giornata mira a fornire informazioni utili e a promuovere il dialogo tra i partecipanti sulle possibilità offerte dalle energie rinnovabili.

Una giornata dedicata all’ educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del Comune di Massa. ’ GenerAzione cer, officine del consumo consapevole ’, è il nome del progetto promosso da Assoutenti, associazione che tutela e promuove i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici e finanziato dal ministero dell’impresa e del made in Italy, con la partecipazione dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il patrocinio del Comune di Massa. Cinque le regioni coinvolte in dibattiti pubblici, laboratori scolastici e simulazioni partecipative, tra queste anche la Toscana con la provincia di Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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