Ca' Foscari nessun rettore eletto alla seconda votazione Sgarbi aumenta il vantaggio

Nella seconda giornata di votazioni per il rettorato dell’Università Ca’ Foscari Venezia, svoltasi giovedì 14 maggio 2026, nessuno dei cinque candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti necessari. Anche questa volta, il candidato che nelle precedenti consultazioni aveva accumulato un vantaggio ha visto aumentare la propria quota di preferenze. Le operazioni di scrutinio sono ancora in corso e non sono stati annunciati risultati definitivi. La situazione rimane aperta in vista delle prossime fasi del voto.

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