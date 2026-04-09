Comunicato Stampa | CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto

La Terza Commissione consiliare permanente ha presentato progetti di legge riguardanti il contrasto all'abusivismo nelle fiere e nei mercati, e la creazione di una Banca del Bosco nel Veneto. La discussione si è svolta a Venezia, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. I provvedimenti mirano a regolamentare le attività commerciali e a tutelare le aree boschive della regione.

(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha deciso di rinviare l'illustrazione del Progetto di legge regionale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto Comunicato Stampa: CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli... Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di StabilitàIl Consiglio Veneto ha approvato oggi, con 29 voti favorevoli e 17 contrari, il disegno di legge n. Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi; Comunicato Stampa: CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare; ‘L’olio della Serenissima 2026’; Pesach. Presidente Zaia: Alle comunità ebraiche di Venezia e del Veneto un augurio di pace.'. Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea FerrazziPresentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi. Rocco (Riformisti Veneti in Azione): Nuova visione per territori che non possono essere condannati a rimanere fra ... laprovinciacr.it *COMUNICATO STAMPA AMBASCIATA ISRAELE IN ITALIA* 9 Aprile 2026 L'attuale situazione nel sud del Libano è il risultato del fallimento e dell’inazione del governo libanese nel rispettare i propri obblighi. Il governo libanese, infatti, non ha provveduto al d x.com Comunicato stampa di Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione tiburtina di Rifondazione Comunista - facebook.com facebook