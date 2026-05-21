Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia a Montebelluna all' apiario didattico del progetto Cave Amiche delle Api
Il presidente della regione si è recato a Montebelluna, presso l’apiario didattico del progetto “Cave Amiche delle Api”. Durante l’evento, ha sottolineato come le api siano essenziali per la vita sulla Terra, andando oltre il loro ruolo simbolico. La visita ha coinvolto rappresentanti del settore e cittadini interessati, che hanno potuto approfondire le attività del progetto e conoscere da vicino l’importanza delle api per l’ecosistema. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di tutela ambientale.
(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - “Le api non sono soltanto un simbolo gentile della natura: sono uno degli ingranaggi fondamentali della vita sul pianeta. Senza api, senza impollinazione, si indebolisce l'intero ecosistema: la biodiversità, l'agricoltura, la qualità del cibo, l'equilibrio stesso dei nostri territori. Per questo il progetto ‘Cave Amiche delle Api' è molto più di una bella iniziativa ambientale: è un messaggio culturale, educativo e civile”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo questa mattina a Montebelluna all'inaugurazione del nuovo apiario didattico realizzato nell'ambito del progetto “Cave Amiche delle Api”, promosso dall'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto insieme all'Albo Cavatori del Veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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