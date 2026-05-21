Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia a Montebelluna all' apiario didattico del progetto Cave Amiche delle Api

Il presidente della regione si è recato a Montebelluna, presso l’apiario didattico del progetto “Cave Amiche delle Api”. Durante l’evento, ha sottolineato come le api siano essenziali per la vita sulla Terra, andando oltre il loro ruolo simbolico. La visita ha coinvolto rappresentanti del settore e cittadini interessati, che hanno potuto approfondire le attività del progetto e conoscere da vicino l’importanza delle api per l’ecosistema. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di tutela ambientale.

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